Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

NévKIMA

HelyezésNo.1461

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)1.56%

Forgalomban lévő készlet32,607,993

Max. tokenszám210,000,000

Teljes tokenszám210,000,000

Forgalomban lévő arány0.1552%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.095506932178614,2024-11-27

Legalacsonyabb ár0.04643687296747349,2025-04-09

Nyilvános blokkláncARB

