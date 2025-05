JST

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

NévJST

HelyezésNo.154

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.33%

Forgalomban lévő készlet9,900,000,000

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám9,900,000,000

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2020-04-01 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.00202 USDT

Minden idők csúcspontja0.20825091,2021-04-05

Legalacsonyabb ár0.00476612780651,2020-05-09

Nyilvános blokkláncTRX

Szektor

Közösségi média

