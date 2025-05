JASMY

Create a data value sharing platform through blockchain distributed storage technology and Jasmy's own data encryption technology.

NévJASMY

HelyezésNo.86

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0002%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.10%

Forgalomban lévő készlet49,444,999,677.16958

Max. tokenszám50,000,000,000

Teljes tokenszám50,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.9888%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja4.99431527,2021-02-16

Legalacsonyabb ár0.002747024523852261,2022-12-29

Nyilvános blokkláncETH

BevezetésCreate a data value sharing platform through blockchain distributed storage technology and Jasmy's own data encryption technology.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.