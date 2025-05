IRIS

IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains.

IRIS

HelyezésNo.1656

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.02%

Forgalomban lévő készlet1,602,273,366.2964566

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám2,116,719,760.6945505

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2019-04-08 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.2575 USDT

Minden idők csúcspontja0.31768324,2021-04-11

Legalacsonyabb ár0.000851582719313134,2025-04-22

Nyilvános blokkláncIRIS

Szektor

Közösségi média

