Initia (INIT), an L1 blockchain that unites appchains to unlock their full value through interwoven infrastructure and aligned economics. Initia’s core philosophy is to make opinionated decisions on the underlying infrastructure such as data availability, interoperability, and oracles.

HelyezésNo.319

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)84,03%

Forgalomban lévő készlet148 750 000

Max. tokenszám1 000 000 000

Teljes tokenszám1 000 000 000

Forgalomban lévő arány0.1487%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.441874884763229,2025-05-13

Legalacsonyabb ár0.5475632953060536,2025-05-07

Nyilvános blokkláncINITIA

