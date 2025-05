HOSKY

Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes.

NévHOSKY

HelyezésNo.1038

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)%0,00

Forgalomban lévő készlet227.999.999.999.931

Max. tokenszám1.000.000.000.000.001

Teljes tokenszám1.000.000.000.000.001

Forgalomban lévő arány0.2279%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.000000469432894668,2024-06-14

Legalacsonyabb ár0.000000004215354442,2024-08-06

Nyilvános blokkláncADA

