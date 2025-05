FXS

Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

NévFXS

HelyezésNo.172

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)15.61%

Forgalomban lévő készlet90,754,522.91930717

Max. tokenszám99,681,495.59113361

Teljes tokenszám99,681,495.59113361

Forgalomban lévő arány0.9104%

Kibocsátás dátuma2020-12-21 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja42.67301505828751,2022-04-03

Legalacsonyabb ár1.2509860587875596,2025-03-11

Nyilvános blokkláncETH

