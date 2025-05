FUN

Based on the Ethereum and Polygon blockchains, FUNToken was created as a fast, transparent, and truly fair transactional solution for iGaming ecosystems and players.

NévFUN

HelyezésNo.640

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.07%

Forgalomban lévő készlet10,843,201,660.398026

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám10,843,201,660.398026

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.3378539979457855,2017-07-01

Legalacsonyabb ár0.00105059450244,2020-03-13

Nyilvános blokkláncETH

BevezetésBased on the Ethereum and Polygon blockchains, FUNToken was created as a fast, transparent, and truly fair transactional solution for iGaming ecosystems and players.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.