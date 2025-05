FLOCK

Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors.

NévFLOCK

HelyezésNo.950

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)%2,87

Forgalomban lévő készlet181.983.219,51458582

Max. tokenszám1.000.000.000

Teljes tokenszám184.108.505,51458582

Forgalomban lévő arány0.1819%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.8929593240695551,2025-01-03

Legalacsonyabb ár0.03529084954366033,2025-04-07

Nyilvános blokkláncBASE

BevezetésFederated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.