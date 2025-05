EUL

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

NévEUL

HelyezésNo.264

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)6.68%

Forgalomban lévő készlet18,385,045.06742466

Max. tokenszám27,182,818.28459045

Teljes tokenszám27,182,818.28459045

Forgalomban lévő arány0.6763%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja12.968652139091759,2022-09-11

Legalacsonyabb ár1.4404454386373047,2023-06-15

Nyilvános blokkláncETH

BevezetésEuler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.