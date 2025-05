ESE

Eesee is a one-stop liquidity solution for sellers, with a gamified marketplace and a launchpad, tailored for digital assets, tokens and RWAs.

NévESE

HelyezésNo.1405

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.20%

Forgalomban lévő készlet513,803,593.95038724

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám581,294,739.3195573

Forgalomban lévő arány0.5138%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.149225002085829,2024-04-12

Legalacsonyabb ár0.007360588016360478,2025-04-09

Nyilvános blokkláncETH

BevezetésEesee is a one-stop liquidity solution for sellers, with a gamified marketplace and a launchpad, tailored for digital assets, tokens and RWAs.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.