dKargo platform issues DKA tokens for participants’ interaction on the platform. DKA tokens are cryptocurrency based on blockchain technology. They can be traded through exchanges and converted into fiat money.

HelyezésNo.423

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.04%

Forgalomban lévő készlet4,686,666,667

Max. tokenszám5,000,000,000

Teljes tokenszám5,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.9373%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.70604547,2021-03-16

Legalacsonyabb ár0.014004343218990514,2025-04-07

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

