DFYN

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

NévDFYN

HelyezésNo.2202

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.10%

Forgalomban lévő készlet171,878,614.9681

Max. tokenszám250,000,000

Teljes tokenszám198,284,457

Forgalomban lévő arány0.6875%

Kibocsátás dátuma2021-05-14 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja8.35454802,2021-05-16

Legalacsonyabb ár0.00287289251896436,2025-05-06

Nyilvános blokkláncETH

