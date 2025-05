CLS

ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever.

HelyezésNo.2157

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.21%

Forgalomban lévő készlet23,514,168

Max. tokenszám50,000,000

Teljes tokenszám49,763,520

Forgalomban lévő arány0.4702%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja6.78426524,2021-05-15

Legalacsonyabb ár0.025958740682216156,2025-05-25

Nyilvános blokkláncETH

