CHESS

Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community.

NévCHESS

HelyezésNo.965

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)2.51%

Forgalomban lévő készlet202,007,457

Max. tokenszám300,000,000

Teljes tokenszám300,000,000

Forgalomban lévő arány0.6733%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja7.9212842434622575,2021-10-22

Legalacsonyabb ár0.044805179770472464,2025-04-07

Nyilvános blokkláncBSC

