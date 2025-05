CENNZ

Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem.

NévCENNZ

HelyezésNo.1641

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.01%

Forgalomban lévő készlet1,200,000,000

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám1,200,000,000

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2018-03-01 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.12 USDT

Minden idők csúcspontja0.541558027267456,2018-04-25

Legalacsonyabb ár0.002151041182774997,2025-04-10

Nyilvános blokkláncCENNZ

Szektor

Közösségi média

