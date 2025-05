CELR

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

NévCELR

HelyezésNo.456

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.14%

Forgalomban lévő készlet7,783,424,106.9912

Max. tokenszám10,000,000,000

Teljes tokenszám10,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.7783%

Kibocsátás dátuma2019-03-19 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.0067 USDT

Minden idők csúcspontja0.19869033851597,2021-09-26

Legalacsonyabb ár0.00101410762651,2020-03-16

Nyilvános blokkláncETH

