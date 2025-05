CBK

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

NévCBK

HelyezésNo.559

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)5.99%

Forgalomban lévő készlet94,314,905

Max. tokenszám100,000,000

Teljes tokenszám100,000,000

Forgalomban lévő arány0.9431%

Kibocsátás dátuma2021-07-08 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja16.31319095,2021-04-02

Legalacsonyabb ár0.3886256781622459,2022-12-31

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

