BSCS - The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full-stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace, and DEX Aggregator.

HelyezésNo.2208

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.03%

Forgalomban lévő készlet253,677,373.97109443

Max. tokenszám500,000,000

Teljes tokenszám392,544,039.9710944

Forgalomban lévő arány0.5073%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.26045351,2021-05-02

Legalacsonyabb ár0.001852045416657116,2025-03-11

Nyilvános blokkláncBSC

