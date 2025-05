AVL

Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.

NévAVL

HelyezésNo.661

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)18.09%

Forgalomban lévő készlet161,683,998

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám162,250,000.8

Forgalomban lévő arány0.1616%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.4376502589895284,2025-02-12

Legalacsonyabb ár0.19392439618728555,2025-04-09

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

