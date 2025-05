AVA

AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core.

NévAVA

HelyezésNo.614

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)9.76%

Forgalomban lévő készlet68,832,267

Max. tokenszám100,000,000

Teljes tokenszám68,832,267

Forgalomban lévő arány0.6883%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja6.47585961,2021-04-14

Legalacsonyabb ár0.0439477,2018-08-14

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

