At ALEX, we build DeFi primitives targeting developers looking to build ecosystem on Bitcoin, enabled by Stacks. As such, we focus on trading, lending and borrowing of crypto assets with Bitcoin as the settlement layer and Stacks as the smart contract layer. At the core of this focus is the automated market making ("AMM") protocol, which allows users to exchange one crypto asset with another trustlessly. Launched in January 2022, we are the biggest DeFi on Bitcoin, bringing your Bitcoin to life.

NévALEX

HelyezésNo.765

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.12%

Forgalomban lévő készlet606,489,877.3

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám606,489,877.3

Forgalomban lévő arány0.6064%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.5532965151961868,2024-04-01

Legalacsonyabb ár0.011287877177869637,2023-01-03

Nyilvános blokkláncSTACKS

Szektor

Közösségi média

