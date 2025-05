AIPAD

AIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing.

NévAIPAD

HelyezésNo.1717

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet193,253,443.5256508

Max. tokenszám200,000,000

Teljes tokenszám199,049,334.2921128

Forgalomban lévő arány0.9662%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.3174977731025719,2023-03-01

Legalacsonyabb ár0.010702722447111675,2025-05-28

Nyilvános blokkláncBSC

Szektor

Közösségi média

