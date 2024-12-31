Zaradite do 5% APR – među najvećim dostupnim kamatama na stablecoin
USDe, sintetički dolar protokola Ethena, ima za cilj pružiti skalabilno i stabilno kripto-nativno rješenje otporno na cenzuru. Za razliku od tradicionalnih stablecoina koji se oslanjaju na fiducijarne rezerve, USDe održava meku vezu s američkim dolarom putem mehanizma zaštite od delta rizika na tržištima derivata. USDe ima potpunu potporu u lancu uz potpunu transparentnost i slobodno se može sastaviti u cijelom DeFi ekosustavu.
Korisnici moraju imati najmanje 0.1 USDE na svom Spot računu kako bi sudjelovali u ovom događaju. Nije potrebna ručna registracija, ulog ili zaključavanje.
Kamate će se obračunavati počevši od dana kada korisnikov spot račun dosegne najmanje 0.1 USDE (T). Kamate će se početi obračunavati od T+1. Prva raspodjela kamata dogodit će se sljedećeg dana (T+2) i nastavit će se svakodnevno pripisivati korisnikovom Spot računu, pod uvjetom da ispunjava uvjete prihvatljivosti.