Veliki povrati

Zaradite do 5% APR – među najvećim dostupnim kamatama na stablecoin

Jednostavno za korištenje

Jednostavno zadržite USDE i počnite zarađivati dnevne kamate

Sigurno i fleksibilno

Nema potrebe za ulaganjem ili zaključavanjem. Vaša će sredstva biti dostupna u svakom trenutku.

Što je Ethena USDe (USDE)？

USDe, sintetički dolar protokola Ethena, ima za cilj pružiti skalabilno i stabilno kripto-nativno rješenje otporno na cenzuru. Za razliku od tradicionalnih stablecoina koji se oslanjaju na fiducijarne rezerve, USDe održava meku vezu s američkim dolarom putem mehanizma zaštite od delta rizika na tržištima derivata. USDe ima potpunu potporu u lancu uz potpunu transparentnost i slobodno se može sastaviti u cijelom DeFi ekosustavu.

Zahtjevi za sudjelovanje

Korisnici moraju imati najmanje 0.1 USDE na svom Spot računu kako bi sudjelovali u ovom događaju. Nije potrebna ručna registracija, ulog ili zaključavanje.

Obračun kamata
  1. 1. Tijekom fleksibilnog razdoblja uloga, zarada će se izračunati na temelju korisnikovog minimalnog USDE stanja na njegovom Spot računu iz dnevnih snimaka i APR.
  2. 2. Dnevna kamatna stopa dinamički će se prilagođavati na temelju kamata u lancu i ukupnih udjela svih korisnika platforme, s maksimalnim ograničenjem od 5% APR.
  3. 3. Stvarna kamatna stopa ovisi o stranici za narudžbu – Fleksibilni prikaz pojedinosti o štednji i kamatama.
Raspodjela kamata

Kamate će se obračunavati počevši od dana kada korisnikov spot račun dosegne najmanje 0.1 USDE (T). Kamate će se početi obračunavati od T+1. Prva raspodjela kamata dogodit će se sljedećeg dana (T+2) i nastavit će se svakodnevno pripisivati korisnikovom Spot računu, pod uvjetom da ispunjava uvjete prihvatljivosti.

Podobnost korisnika
  1. 1. Korisnici moraju završiti primarnu KYC potvrdu.
  2. 2. Sporedni računi ne ispunjavaju uvjete za sudjelovanje.
  3. 3. Sudionici se moraju pridržavati uvjeta pružanja usluga MEXC platforme. MEXC zadržava pravo diskvalificirati korisnike za koje se utvrdi da sudjeluju u zlonamjernim ili nepoštenim aktivnostima.
  4. 4. MEXC zadržava pravo konačnog tumačenja ovog događaja. Ako imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte naš timu Službe za korisnike.