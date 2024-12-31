USDe, sintetički dolar protokola Ethena, ima za cilj pružiti skalabilno i stabilno kripto-nativno rješenje otporno na cenzuru. Za razliku od tradicionalnih stablecoina koji se oslanjaju na fiducijarne rezerve, USDe održava meku vezu s američkim dolarom putem mehanizma zaštite od delta rizika na tržištima derivata. USDe ima potpunu potporu u lancu uz potpunu transparentnost i slobodno se može sastaviti u cijelom DeFi ekosustavu.