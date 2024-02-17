USDE

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

PoredakNo.14

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0033%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)1.93%

Količina u optjecaju13,434,325,041.994423

Maksimalna količina

Ukupna količina13,434,325,041.994423

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.0349343344668251,2024-02-17

Najniža cijena0.9772661240254116,2024-02-19

Javni blockchainETH

