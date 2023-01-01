Sve dok ste registrirani korisnik MEXC-a i imate kolateralna sredstva na svom spot računu, možete nastaviti s posuđivanjem.
Sustav obračunava kamatu na dnevnoj bazi i naplaćuje je prema stvarnom trajanju kredita, pri čemu se manje od 1 dan računa kao 1 dan. Bilješka: Kamata se obračunava na temelju kamatne stope iskazane u trenutku posudbe. Formula: Kamata = posuđeni iznos × dnevna kamatna stopa.
Djelomična otplata nije podržana. Za sredstva koja dopuštaju prijevremenu otplatu, pogledajte posebna pravila za detalje.
Omjer zajma i vrijednosti (LTV) je omjer nepodmirene vrijednosti sredstava i vrijednosti kolaterala. Posebna formula za izračun je sljedeća:
LTV = nepodmirena glavnica i kamata / iznos kolaterala
Nepodmirena glavnica i kamata = (nepodmirena glavnica + nepodmirena kamata + nepodmirena dospjela kamata)