Postupci zajma
Predajte zahtjev za zajam
Primljeni zajam
Otplatite zajam s kamatama
Povrat kolateralnih sredstava
Često postavljana pitanja (FAQ)
P1. Koji su zahtjevi za MEXC kredite?

Sve dok ste registrirani korisnik MEXC-a i imate kolateralna sredstva na svom spot računu, možete nastaviti s posuđivanjem.

P2. Kako se obračunava kamata?

Sustav obračunava kamatu na dnevnoj bazi i naplaćuje je prema stvarnom trajanju kredita, pri čemu se manje od 1 dan računa kao 1 dan. Bilješka: Kamata se obračunava na temelju kamatne stope iskazane u trenutku posudbe. Formula: Kamata = posuđeni iznos × dnevna kamatna stopa.

P3. Je li moguća prijevremena potpuna ili djelomična otplata?

Djelomična otplata nije podržana. Za sredstva koja dopuštaju prijevremenu otplatu, pogledajte posebna pravila za detalje.

P4. Što je omjer zajma i vrijednosti (LTV)?

Omjer zajma i vrijednosti (LTV) je omjer nepodmirene vrijednosti sredstava i vrijednosti kolaterala. Posebna formula za izračun je sljedeća:
LTV = nepodmirena glavnica i kamata / iznos kolaterala
Nepodmirena glavnica i kamata = (nepodmirena glavnica + nepodmirena kamata + nepodmirena dospjela kamata)