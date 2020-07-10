SWAP

TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.

ImeSWAP

PoredakNo.1232

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.25%

Količina u optjecaju99,995,164

Maksimalna količina0

Ukupna količina99,995,164.26708125

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2020-07-10 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena5.02240699,2021-04-16

Najniža cijena0.0125283595814,2020-07-13

Javni blockchainETH

