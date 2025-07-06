SAL

Salvium is a cutting-edge proof-of-work private blockchain that seamlessly combines staking, privacy, and DeFi capabilities while navigating crypto regulations. Built on a fork of Monero, it retains Monero's advanced privacy features such as stealth addresses and ring signatures. However, Salvium introduces groundbreaking innovations that significantly alter transaction mechanics, creating a unique solution in the DeFi space.

ImeSAL

PoredakNo.4740

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju0

Maksimalna količina184,400,000

Ukupna količina56,205,202

Stopa optjecaja0%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.11778515501187707,2025-07-06

Najniža cijena0.05650730994989341,2025-09-09

Javni blockchainSALVIUM

UvodSalvium is a cutting-edge proof-of-work private blockchain that seamlessly combines staking, privacy, and DeFi capabilities while navigating crypto regulations. Built on a fork of Monero, it retains Monero's advanced privacy features such as stealth addresses and ring signatures. However, Salvium introduces groundbreaking innovations that significantly alter transaction mechanics, creating a unique solution in the DeFi space.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.