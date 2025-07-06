SAL

Salvium is a cutting-edge proof-of-work private blockchain that seamlessly combines staking, privacy, and DeFi capabilities while navigating crypto regulations. Built on a fork of Monero, it retains Monero's advanced privacy features such as stealth addresses and ring signatures. However, Salvium introduces groundbreaking innovations that significantly alter transaction mechanics, creating a unique solution in the DeFi space.

ImeSAL

PoredakNo.4740

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju0

Maksimalna količina184,400,000

Ukupna količina56,205,202

Stopa optjecaja0%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.11778515501187707,2025-07-06

Najniža cijena0.05650730994989341,2025-09-09

Javni blockchainSALVIUM

UvodSalvium is a cutting-edge proof-of-work private blockchain that seamlessly combines staking, privacy, and DeFi capabilities while navigating crypto regulations. Built on a fork of Monero, it retains Monero's advanced privacy features such as stealth addresses and ring signatures. However, Salvium introduces groundbreaking innovations that significantly alter transaction mechanics, creating a unique solution in the DeFi space.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
Pretraži
Omiljeni
SAL/USDT
SAL
----
--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (SAL)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Informacije
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Tržišna trgovanja
Spot
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
SAL/USDT
--
--
‎--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (SAL)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Informacije
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
Loading...