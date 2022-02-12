RSS3

RSS3 is a next-generation feed standard that aims to support efficient and decentralized information distribution. It completes the information flow of composition, storage, distribution, and rendering by becoming the distribution layer that handles information aggregation and standardization.

PoredakNo.706

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.46%

Količina u optjecaju824,689,577.5234914

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,019,106,244.9191293

Stopa optjecaja0.8246%

Datum izdavanja2022-02-12 20:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.7252800014410093,2022-02-15

Najniža cijena0.03500157405928747,2025-04-07

Javni blockchainETH

Loading...