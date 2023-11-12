PZP

PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform.

ImePZP

PoredakNo.2306

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.26%

Količina u optjecaju85,845,698

Maksimalna količina150,000,000

Ukupna količina144,899,999

Stopa optjecaja0.5723%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.6022658818053047,2023-11-12

Najniža cijena0.005804200578816588,2024-10-16

Javni blockchainBSC

Odricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.
Loading...