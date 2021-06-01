MINA

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

ImeMINA

PoredakNo.189

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio0.0001%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,96%

Količina u optjecaju1 251 919 619,8400393

Maksimalna količina∞

Ukupna količina1 251 919 619,8400393

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena9.91409787,2021-06-01

Najniža cijena0.14716687850259458,2025-06-22

Javni blockchainMINA

Sektor

Društvene mreže

