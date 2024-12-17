LINGO

LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences.

ImeLINGO

PoredakNo.1093

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.07%

Količina u optjecaju486,206,133

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina486,206,133

Stopa optjecaja0.4862%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.6091323507966424,2024-12-17

Najniža cijena0.02681640770466569,2025-09-06

Javni blockchainBASE

