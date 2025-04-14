KERNEL

KernelDAO is a pioneering restaking protocol operating across the entire restaking stack, with three major product lines: Kernel (restaking on BNB Chain), Kelp Liquid Restaking (rsETH), and Gain (automated rewards farming).

PoredakNo.618

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)8.84%

Količina u optjecaju222,674,963

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja0.2226%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.46464621630849795,2025-04-14

Najniža cijena0.09362779806855222,2025-06-22

Javni blockchainETH

UvodKernelDAO is a pioneering restaking protocol operating across the entire restaking stack, with three major product lines: Kernel (restaking on BNB Chain), Kelp Liquid Restaking (rsETH), and Gain (automated rewards farming).

Sektor

Društvene mreže

