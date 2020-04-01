JST

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

PoredakNo.158

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0001%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.25%

Količina u optjecaju9,900,000,000

Maksimalna količina0

Ukupna količina9,900,000,000

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2020-04-01 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.00202 USDT

Najviša vrijednost svih vremena0.20825091,2021-04-05

Najniža cijena0.00476612780651,2020-05-09

Javni blockchainTRX

