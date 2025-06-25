H

Humanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.

PoredakNo.260

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)8,25%

Količina u optjecaju2.061.677.397

Maksimalna količina10.000.000.000

Ukupna količina10.000.000.000

Stopa optjecaja0.2061%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.15748596182897467,2025-06-25

Najniža cijena0.01799202366031281,2025-06-27

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

