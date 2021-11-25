BOBA

Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts.

ImeBOBA

PoredakNo.981

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)6.32%

Količina u optjecaju171,624,231.86

Maksimalna količina500,000,000

Ukupna količina500,000,000

Stopa optjecaja0.3432%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena7.9879991275196645,2021-11-25

Najniža cijena0.06709533464059267,2025-04-09

Javni blockchainETH

UvodBoba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts.

Sektor

Društvene mreže

Odricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

