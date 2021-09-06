BIT1

Biconomy Exchange Token (BIT) - is the native token of the cryptocurrency exchange Biconomy.com. The reason for the creation of the BIT token was the desire to increase the involvement of people in using the exchange, to give the international community of the exchange the right to freely participate in the life of the exchange and its activities, and to receive bonuses for this.

PoredakNo.3828

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)%0,00

Količina u optjecaju0

Maksimalna količina1.000.000.000.000

Ukupna količina635.174.060.610

Stopa optjecaja0%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.000277334646213745,2021-10-23

Najniža cijena0.00000066,2021-09-06

Javni blockchainBSC

