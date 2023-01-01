सिस्टम हर दिन ब्याज की गणना करता है और लोन की वास्तविक अवधि के आधार पर वसूलता है. इसमें 1 दिन से कम अवधि को 1 दिन गिना जाता है. ध्यान दें: ब्याज की गणना उधार लेते समय दिखाए गए ब्याज दर के आधार पर की जाती है. फ़ॉर्मूला: ब्याज = उधार ली गई राशि × दैनिक ब्याज दर.