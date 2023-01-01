जब तक आप MEXC के रजिस्टर्ड यूज़र हैं और आपके स्पॉट अकाउंट में प्रतिभूति है, तब तक आप उधार ले सकते हैं.
सिस्टम हर दिन ब्याज की गणना करता है और लोन की वास्तविक अवधि के आधार पर वसूलता है. इसमें 1 दिन से कम अवधि को 1 दिन गिना जाता है. ध्यान दें: ब्याज की गणना उधार लेते समय दिखाए गए ब्याज दर के आधार पर की जाती है. फ़ॉर्मूला: ब्याज = उधार ली गई राशि × दैनिक ब्याज दर.
आंशिक चुकौती की सुविधा नहीं है. जल्दी चुकौती की सुविधा देने वाले ऐसेट के लिए, कृपया विशिष्ट नियम देखकर विस्तार से जानकारी पाएँ.
लोन और वैल्यू का अनुपात (LTV) बकाया ऐसेट मूल्य और प्रतिभूति मूल्य का अनुपात है. गणना का विशेष फ़ॉर्मूला इस प्रकार है:
LTV = बकाया मूलधन और ब्याज / प्रतिभूति की राशि
बकाया मूलधन और ब्याज = (बकाया मूलधन + बकाया ब्याज + बकाया अतिदेय ब्याज)