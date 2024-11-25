ZRC

Zircuit: Where innovation meets security, designed for everyone. Zircuit offers developers powerful features while giving users peace of mind. Designed by a team of web3 security veterans and PhDs, Zircuit combines high performance with unmatched security. Experience the safest chain for DeFi and staking.

नामZRC

रैंकNo.538

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.54%

बाज़ार में उपलब्ध राशि2,194,923,458

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति10,000,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.13791262726629366,2024-11-25

सबसे कम कीमत0.019478681265594527,2025-06-27

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

