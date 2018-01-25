ZIL

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

नामZIL

रैंकNo.195

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)%0,12

बाज़ार में उपलब्ध राशि19.523.641.684,252148

अधिकतम आपूर्ति21.000.000.000

कुल आपूर्ति20.204.797.109,962147

सर्कुलेशन रेट0.9296%

जारी करने की तारीख2018-01-25 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0,0081 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.25629331,2021-05-06

सबसे कम कीमत0.00247720674605,2020-03-13

पब्लिक ब्लॉकचेनZIL

