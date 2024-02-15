ZETA

ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

नामZETA

रैंकNo.242

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.38%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1,023,458,333

अधिकतम आपूर्ति2,100,000,000

कुल आपूर्ति2,100,000,000

सर्कुलेशन रेट0.4873%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर2.854005954477877,2024-02-15

सबसे कम कीमत0.15245095204132153,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

