XTZ

Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

नामXTZ

रैंकNo.100

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)2.05%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1,057,870,518.935036

अधिकतम आपूर्ति∞

कुल आपूर्ति1,077,934,498.490102

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2017-07-01 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.47 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर9.175448161770554,2021-10-04

सबसे कम कीमत0.314631309952,2018-12-07

पब्लिक ब्लॉकचेनXTZ

