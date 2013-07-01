XLM

Stellar network is a free, open-source network that connects diverse financial systems and lets anyone build low-cost financial services—payments, savings, loans, insurance—for their community. It is supported by Stellar.org, a Silicon Valley based non-profit organization. The Stellar network enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This inter-connectivity means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses.

नामXLM

रैंकNo.15

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.003%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.02%

बाज़ार में उपलब्ध राशि31,740,985,304.050602

अधिकतम आपूर्ति50,001,806,812

कुल आपूर्ति50,001,786,886.69552

सर्कुलेशन रेट0.6347%

जारी करने की तारीख2013-07-01 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.9381440281867981,2018-01-04

सबसे कम कीमत0.001227100030519068,2014-11-18

पब्लिक ब्लॉकचेनXLM

क्षेत्र

सोशल मीडिया

