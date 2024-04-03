W

W is the native token that powers the Wormhole platform. W is a native Solana SPL token and Ethereum ERC20 token that leverages Wormhole Native Token Transfers, and can be transferred seamlessly to any Wormhole-connected network.

नामW

रैंकNo.136

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)%2,63

बाज़ार में उपलब्ध राशि4.753.198.586

अधिकतम आपूर्ति10.000.000.000

कुल आपूर्ति10.000.000.000

सर्कुलेशन रेट0.4753%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.6088073773249445,2024-04-03

सबसे कम कीमत0.05153567612287535,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

Loading...