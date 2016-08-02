WAVES

Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

नामWAVES

रैंकNo.302

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)10,72%

बाज़ार में उपलब्ध राशि118.773.286

अधिकतम आपूर्ति∞

कुल आपूर्ति118.773.286

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर62.35569555868911,2022-03-31

सबसे कम कीमत0.12268400192260742,2016-08-02

पब्लिक ब्लॉकचेनWAVES

परिचयWaves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.