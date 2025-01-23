VERT

Vertus is a custodial wallet on the TON blockchain, aiming to build an extensive ecosystem of DeFi products, accessible directly through Telegram. This integration ensures a user-friendly experience, allowing for a smooth entry into the world of cryptocurrency.

नामVERT

रैंकNo.2400

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)%0,08

बाज़ार में उपलब्ध राशि527.199.617

अधिकतम आपूर्ति1.200.000.000

कुल आपूर्ति1.200.000.000

सर्कुलेशन रेट0.4393%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.001583643798217505,2025-01-23

सबसे कम कीमत0.000454048431274251,2025-02-25

पब्लिक ब्लॉकचेनTONCOIN

