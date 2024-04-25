VATR

Vatra INU is a community meme token. It has web3 integrations for the community to join their forces on discord and manage the project.

नामVATR

रैंकNo.8445

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति148,000,000

कुल आपूर्ति148,000,000

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.007799414059741528,2024-04-25

सबसे कम कीमत0.000419774377370754,2024-10-15

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

Vatra INU is a community meme token. It has web3 integrations for the community to join their forces on discord and manage the project.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

