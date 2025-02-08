TUT

10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet.

नामTUT

रैंकNo.545

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.88%

बाज़ार में उपलब्ध राशि837,849,803.9760288

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति837,849,803.9760288

सर्कुलेशन रेट0.8378%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.08092095681788791,2025-07-27

सबसे कम कीमत0.00025507551097587,2025-02-08

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

परिचय10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet.

Loading...