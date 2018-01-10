SWFTC

$SWFTC: Powering SWFT Blockchain and AI Services (SWFTGPT) SwftCoin ($SWFTC) is the native utility token driving SWFT Blockchain's AI-powered ecosystem, SWFTGPT, and the first ever AI token featured on Coinbase. SWFTGPT is also the first domain-specific LLM for crypto.

नामSWFTC

रैंकNo.407

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0,02%

बाज़ार में उपलब्ध राशि10 000 000 000

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति10 000 000 000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.09186150133609772,2018-01-10

सबसे कम कीमत0.000468563453269,2020-03-13

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचय$SWFTC: Powering SWFT Blockchain and AI Services (SWFTGPT) SwftCoin ($SWFTC) is the native utility token driving SWFT Blockchain's AI-powered ecosystem, SWFTGPT, and the first ever AI token featured on Coinbase. SWFTGPT is also the first domain-specific LLM for crypto.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.