SWAP

TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.

नामSWAP

रैंकNo.1209

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.19%

बाज़ार में उपलब्ध राशि99,995,164

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति99,995,164.26708125

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2020-07-10 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर5.02240699,2021-04-16

सबसे कम कीमत0.0125283595814,2020-07-13

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.